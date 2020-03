Barclays hebt Carrefour auf 'Overweight' - Ziel 17,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Carrefour von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 17,50 Euro belassen. Die Aktie sei seit den ermutigenden Jahreszahlen und überarbeiteten Zielen im Sektorvergleich überdurchschnittlich gefallen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. So waren die Papiere im Sog der Coronavirus-Krise abgerutscht. Der Analyst sieht daher nun einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Vor allem die positive Entwicklung beim Marktanteil und in der Konsumentenwahrnehmung stimme ihn optimistischer für eine Erholung der Erlöse auf dem Heimatmarkt Frankreich./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.