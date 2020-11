Barclays hebt Continental AG auf 'Equal Weight' - Ziel 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental nach Zahlen zum dritten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 115 Euro angehoben. Die Aktienstory des Automobilzulieferers sei an einem Wendepunkt zum Besseren angelangt, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die alteingesessene Reifensparte sei als Cash Cow wohl wieder "zurück im Geschäft". Derweil machten die Hannoveraner auch gute Fortschritte bei der Umstrukturierung des Gesamtkonzerns und der Bereinigung der Bilanz. Gleichwohl seien diese positiven Aspekte anscheinend bereits weitgehend im Kurs eingepreist./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.