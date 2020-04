Barclays hebt Deutsche Telekom auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 16,50 Euro angehoben. Angesichts der Bedenken wegen der im Branchenvergleich recht hohen Verschuldung hätten sich die Aktien des Telekomkonzerns seit Jahresbeginn schlechter entwickelt als die der US-Mobilfunktochter T-Mobile US, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Coles hält diese Befürchtungen aber für übertrieben. Der Experte wies zudem darauf hin, dass die Dividende durch den frei verfügbaren Barmittelzufluss des Konzerns (ohne Berücksichtigung von T-Mobile US) mehr als gedeckt sein dürfte./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.