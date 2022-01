Barclays hebt Givaudan-Ziel auf 3750 Franken - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3750 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Sebastian Satz beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem mit den Auswirkungen der Inflation auf den Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Sein Fazit lautet, dass die Konsensschätzungen nach wie vor mit Risiken behaftet sind. Im Mittelpunkt stehe der Ausblick für das Jahr 2022. Das höhere Kursziel stehe mit einem verschobenen Bewertungszeitraum in Zusammenhang./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.