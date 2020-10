Barclays hebt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 75 Euro angehoben. Der neue Chef des Bausoftwarespezialisten gehe Kernbedenken der Anleger an - die Unternehmensstruktur und den Wechsel zu einem Abonnementmodell, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier winkten Effizienzsteigerungen und eine höhere Umsatzqualität mit entsprechenden Gewinnbeiträgen. Seit seiner Abstufung im Februar habe sich die Baubranche als stabiler erwiesen als gedacht, und auch die Nachfrage nach AEC-Softwarelösungen in wichtigen Märkten sei ungebrochen stark, erklärte Merkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.