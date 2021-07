Barclays hebt Shell B auf 'Overweight' und Ziel auf 1950 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die B-Aktie von Shell von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1700 auf 1950 Pence angehoben. Angesichts steigender Ölpreiserwartungen und Erdgaspreisen in vielen Regionen auf dem höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren dürfte der Ölkonzern einen Free Cashflow auf Rekordniveau erwirtschaften, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb dürfte der Shell-Vorstand ein weiteres Aktienrückkaufprogramm genehmigen. Dies sowie die anstehende Bekanntgabe der Quartalszahlen dürften als Kurstreiber fungieren, da die Aktie zu billig geworden sei, um sie zu ignorieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 14:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.