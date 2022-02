Barclays hebt Software AG auf 'Equal Weight' - Ziel 34,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Software AG von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 34,60 auf 34,20 Euro leicht gesenkt. In den vergangenen Quartalen hätten die Investoren mit Recht den Fokus auf die Erreichbarkeit der mittelfristigen Ziele gelegt, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien noch immer nicht in trockenen Tüchern, aber das zurückliegende Jahr habe mit einem starken Wachstum des Digitalgeschäfts geendet. Das Management des Software-Entwicklers ziele verstärkt auf Effizienzgewinne ab./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 05:00 / GMT

