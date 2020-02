Barclays hebt Thyssenkrupp auf 'Equal Weight' - Ziel 9,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 9,50 Euro belassen. Analyst Lars Brorson gab in einer am Freitag vorliegenden Studie nach zwei Jahren seine negative Einschätzung der Aktie des Industriekonzerns auf. Nach den Aussagen und Ankündigungen des Managements am Vortag im Zuge der Zahlenvorlage sieht er den Verkauf der Aufzugsparte als wichtigen bevorstehenden Kurstreiber an./tih/ck

