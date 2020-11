Barclays hebt Ziel für A.P. Moller-Maersk - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angepassten Prognose von 8300 auf 9985 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Mark McVicar passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reedereikonzern entsprechend nach oben an und berücksichtigte dabei unter anderem auch die angekündigten Aktienrückkäufe. Angesichts der neuen Unternehmensziele stelle sich die Frage, ob die traditionelle Zyklizität im Containergeschäft nun größtenteils der Vergangenheit angehöre, zumal die Branche in diesem Jahr eine hohe Kapazitätsdisziplin bewiesen habe./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.