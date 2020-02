Barclays hebt Ziel für ABB auf 28,5 Franken - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 26 auf 28,5 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energie- und Automatisierungskonzern bleibe Favorit, wenn man in der Branche auf erfolgreichen Wandel und Optimierungspotenzial setzen wolle, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal bestätige den Trend stetiger Margenverbesserung./ssc/ag

