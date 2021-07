Barclays hebt Ziel für Adyen auf 1800 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen von 1370 auf 1800 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Die Beschaffung neuer Mittel in der Branche der sogenannten Fintechs und Zahlungsabwickler sei nach wie vor üppig, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit stiegen die Bewertungen der Unternehmen. Die guten längerfristigen Aussichten für Adyen seien allerdings im Aktienkurs bereits "mehr als eingepreist"./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 04:00 / GMT

