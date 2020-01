Barclays hebt Ziel für Adyen auf 650 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen vor dem Start der Berichtssaison in Europa von 540 auf 650 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er favorisiere im Fintech- und Bezahldienstleistungssektor Aktien mit unternehmensspezifischen Kurstreibern, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nexi bleibe daher sein Favorit. Für Adyen indes sei er vorsichtig gestimmt, da die Bewertung der Aktie im Vergleich zu den Erwartungen an den Zahlungsabwickler für zu hoch halte./ck/tih

