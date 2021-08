Barclays hebt Ziel für Air France-KLM an - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 5,20 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe bei den europäischen Fluggesellschaften Hinweise darauf, dass die Nachfrage zurückkehre, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Risiken für die Unternehmensbilanzen hielten aber an. Bei Air France-KLM setzt Savjani auf Neuigkeiten zu möglichen Staatshilfen. Das neue Kursziel gehe auf höhere Gewinnschätzungen und ihre Schuldenprognose zurück./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 04:00 / GMT

