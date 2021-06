Barclays hebt Ziel für Air Liquide auf 160 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 155 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gasehersteller sein innerhalb der Branche der aussichtsreichste Titel, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie hinke zyklischeren Titeln in einer frühen Phase einer Erholung zwar hinterher, aber langfristig winke starkes Wachstum./mf/tih

