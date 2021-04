Barclays hebt Ziel für Alphabet auf 3000 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 2500 auf 3000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der vermeldete Umsatz und das operative Ergebnis seien höher als erwartet und so sei der Gesamteindruck positiv, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für den Internetgiganten blieben rosig und so blieben dessen Aktien einer seiner Favoriten unter den US-Tech-Schwergewichten./tih/ag

