Barclays hebt Ziel für Amadeus IT auf 66,50 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amadeus IT von 64 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum des Luftfahrtdienstleisters wird seiner Ansicht nach im vierten Quartal moderat abflauen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Weiterhin erwartet der Experte für 2020 eine große Prognosespanne. Das Wachstum in der Luftfahrt und Insolvenzen von Airlines bremsten Amadeus IT./ssc/bek

