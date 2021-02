Barclays hebt Ziel für Amazon auf 3860 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 3660 auf 3860 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Onlinehändler habe im Schlussquartal 2020 die Konsensschätzungen übertroffen und auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie biete ein günstiges Chance-Risiko-Profil und das Unternehmen stehe vor einem weiteren guten Jahr - ungeachtet des Rückzugs von Unternehmensgründers und Chefs Jeff Bezos. Die übrige Führungsmannschaft bleibe aber an Bord./gl/tih

