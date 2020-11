Barclays hebt Ziel für AMS auf 16 Franken - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für AMS von 14 auf 16 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Sein Anlageurteil basiere auf Sorgen im Zusammenhang mit der Übernahme des Lichttechnikkonzerns Osram, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorsichtig sei er etwa wegen des schwachen Automarktes und der herausfordernden Restrukturierungen, wenn auch nicht mehr so sehr wie zuvor. Gestiegen seien derweil seine Sorgen um das Kerngeschäft des Halbleiterherstellers, das weniger schnell wachse als das anderer Apple-Zulieferer. Die Bewertung der Aktie entspreche derweil bereits dem Sektordurchschnitt./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.