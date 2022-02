Barclays hebt Ziel für BASF auf 79 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Seine neue Ebit-Prognose vor Sonderposten für 2021 liege nun am oberen Ende der Managementprognose, schrieb Analyst Sebastian Satz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen aus der europäischen Chemiebranche. Dies impliziere für das vierte Quartal, dass er beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sonderposten um 4 Prozent über dem Konsens liege./ck/stk

