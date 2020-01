Barclays hebt Ziel für Bayer auf 90 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer vor dem Start der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern könnte seine Jahresziele 2019 leicht verfehlen, doch die mittelfristigen Prognosen dürften beibehalten werden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wechselkursbedingt habe er Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen. Alles in allem stehe Bayer mit Blick auf seine favorisierten Pharmaaktien auf Platz drei zusammen mit Novo Nordisk./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 22:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.