Barclays hebt Ziel für Covestro auf 70 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Gewinnpotenzial des Kunststoffkonzerns werde von Anlegern unterschätzt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie stellten die Nachhaltigkeit der diesjährigen Gewinne in Frage, er glaube 2022 aber an ein stabiles operatives Ergebnis (Ebitda)./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.