Barclays hebt Ziel für FMC auf 88 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe weitere Verbesserungen in der Geschäftsentwicklung des Dialysespezialisten verdeutlicht, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kostenbelastungen durch die Corona-Krise dürften weitgehend durch das staatliche US-Hilfspaket abgedeckt werden. FMC zähle zu den defensivsten Werten angesichts von Covid-19./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 14:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.