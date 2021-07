Barclays hebt Ziel für Hellofresh auf 92 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 85 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Julien Roch in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medien- und Internetbranche. Vom Kochboxenanbieter erwartet er ein recht starkes zweites Quartal angesichts der Lockdown-Maßnahmen in vielen Zielmärkten./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.