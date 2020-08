Barclays hebt Ziel für Henkel auf 89 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 88 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im ersten Halbjahr hätten sich die Margen der europäischen Konsumgüterhersteller erstaunlich robust gezeigt, wobei Henkel als einziges Unternehmen die Erwartungen knapp verfehlt habe, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte seien sehr schwer einzuschätzen. Simpson senkte seine Schätzungen für Henkel wegen Wechselkursveränderungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 02:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 04:00 / GMT

