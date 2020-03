Barclays hebt Ziel für Just Eat Takeaway auf 8820 Pence - 'OW'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 8500 auf 8820 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäftsumfeld des europäischen Internet- und Mediensektors habe sich im Zuge der Corona-Krise rapide verschlechtert und zu massiven Kursverlusten geführt, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Essenslieferanten wie Just Eat und Delivery Hero oder der Kochboxenversender Hellofresh profitierten derzeit aber von der Krise./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2020 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.