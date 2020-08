Barclays hebt Ziel für L'Oreal auf 250 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 236 auf 250 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Halbjahr hätten sich die Margen der europäischen Konsumgüterhersteller erstaunlich robust gezeigt, doch die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte seien sehr schwer einzuschätzen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er hob zwar seine Gewinnschätzungen (EPS) für L'Oreal an und lobte das gute Management der Franzosen. Doch er hält die Aktie für bereits hoch bewertet. Zudem macht dem Experten das stark zyklisch geprägte Geschäft und die noch ungeklärte Nachfolge von Konzernchef Jean-Paul Agon Sorgen, der im ersten Halbjahr 2021 abtreten wolle./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 02:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 04:00 / GMT

