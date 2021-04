Barclays hebt Ziel für L'Oreal auf 303 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 299 auf 303 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Iain Simpson kappte in einer am Montag vorliegenden Studie zwar leicht seine Schätzungen für den Kosmetikkonzern. Die Neubewertung in der Branche wiege dies aber mehr als auf. Simpson fürchtet eine Wachstumsschwäche im Asiatisch-pazifischen Raum. Hier sei das erste Quartal das zweitschwächste Quartal seit 2017 gewesen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.