Barclays hebt Ziel für LafargeHolcim auf 49 Franken - 'Overw.'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LafargeHolcim von 44 auf 49 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Corona-bedingte Einschränkungen in Europa und einigen Schwellenländern dürften den Baustoffproduzenten erheblich getroffen haben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. So dürfte der operative Gewinn (Ebit) auf vergleichbarer Basis um 40 Prozent eingebrochen sein. Allerdings dürfte das zweite Quartal für die Branche insgesamt etwas weniger schlimm verlaufen sein als zunächst befürchtet. Das höhere Kursziel gehe mit einer Neubewertung des gesamten Sektors einher./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 04:00 / GMT

