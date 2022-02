Barclays hebt Ziel für LVMH auf 880 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 815 auf 880 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern und verwies auf die in der vergangenen Woche vorlegten starken Jahreszahlen. LVMH sei für 2022 außerdem gut aufgestellt, hieß es./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.