Barclays hebt Ziel für MTU auf 195 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 134 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. In der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche gebe es hier und da Anlagemöglichkeiten, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Hersteller von Triebwerken sei mit Blick auf die Zeit nach Corona gut gerüstet mit einem starken Fokus auf das Wartungsgeschäft./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.