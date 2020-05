Barclays hebt Ziel für Orange auf 13,00 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen für das erste Quartal von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Coronavirus-Krise habe nur begrenzt Einfluss auf den Telekomkonzern gehabt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer reduzierten Schuldenquote und dem begrenzten Geschäft in Schwellenländern sei Orange einer der am defensivsten aufgestellten Telekomkonzerne./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.