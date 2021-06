Barclays hebt Ziel für Prosus auf 104 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zentrum der Debatte stehe derzeit bei dem Internet-Beteiligungsunternehmen das Vorhaben, die Überkreuzbeteiligung an Naspers aufstocken und dafür neue Aktien ausgeben zu wollen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu habe es im Zuge der Jahreszahlen wenig neues gegeben. Die Resultate hätten gezeigt, dass die nicht börsennotierten Beteiligungen auf einem guten Weg seien./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.