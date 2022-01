Barclays hebt Ziel für Richemont auf 155 Franken - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 150 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre diesjährige Gewinnschätzung für den Luxusgüterkonzern in Erwartung höherer operativer Aufwendungen in der zweiten Geschäftsjahreshälfte. Die Zielerhöhung begründete sie aber mit dem um ein Jahr verschobenen Bewertungshorizont./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 23:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.