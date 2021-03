Barclays hebt Ziel für RTL auf 52,50 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL von 50,50 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Jahreszahlen des Medienkonzerns seien in Ordnung gewesen und der Ausblick - obwohl über den Erwartungen - konservativ, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RTL richte sein Portfolio neu aus und investiere fleißig in Streaming-Angebote. Allerdings bleibe die Aktie aus Bewertungsgründen nicht seine erste Wahl im Sektor./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 23:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.