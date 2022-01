Barclays hebt Ziel für Safran auf 134 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor Jahreszahlen von 130 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Zulieferer für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie nähere sich der Tiefpunkt, was die Konsensschätzungen betrifft, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter Einbezug von Währungsannahmen sowie mehr Optimismus für das Wartungsgeschäft und die Margen erhöhte sie ihre eigenen Erwartungen für 2022 und 2023 im Schnitt um fünf Prozent./tih/bek

