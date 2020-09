Barclays hebt Ziel für Siemens auf 124 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens vor dem Börsengang von Siemens Energy von 122 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er schätze den Unternehmenswert der abgespaltenen Siemens-Energiesparte auf 20,5 Milliarden Euro beziegungsweise 23,6 Euro je Aktie, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus ergebe sich das neue Siemens-Kursziel. An seinen Schätzungen für Siemens änderte er nichts./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.