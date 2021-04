Barclays hebt Ziel für VW-Vorzüge auf 290 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 260 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der zuletzt berichteten, starken globalen Umsätze insbesondere der Premium- und Luxusmarken traue er dem Autobauer ein gutes erstes Quartal zu, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für die Jahre bis 2023 um zehn bis 20 Prozent an./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.