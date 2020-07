Barclays nimmt Fortum mit 'Overweight' wieder auf

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fortum mit "Overweight" und einem Kursziel von 22 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Energiekosten in Europa hätten sich angesichts der Rally bei den Kohlendioxidpreisen deutlich von ihren Corona-Tiefs erholt, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Preisentwicklung sei im Kurs von Fortum noch nicht ausreichend enthalten./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.