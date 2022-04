Barclays senkt Credit-Suisse-Ziel auf 7 Franken - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse vor Quartalszahlen von 7,50 auf 7,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ähnlich wie die US-Konkurrenz dürften die europäischen Banken im Handelsgeschäft positiv überraschen, aber schwache Kredit- und Kapitalmarkterträge berichten, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das sei für Deutsche Bank und vor allem UBS positiv. Letztere dürfte am ehesten die Konsensschätzungen übertreffen. Bei der Deutschen Bank sei das positive Überraschungspotenzial nach detaillierten Aussagen zum Januar und Februar begrenzt, während Credit Suisse bereits vorab einen Verlust berichtet habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.