Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 53 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach den jüngsten Kursgewinnen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 53 Euro angehoben. Die Corona-Krise habe die Bedeutung der Digitalisierung unterstrichen, doch im europäischen Software- und IT-Bereich sei angesichts der inzwischen sehr hohen Bewertung ein selektives Vorgehen immer stärker angesagt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibt zwar weiter sehr überzeugt vom Spezialisten für Fernwartungssoftware und Videokonferenzen. Nach einer Verdopplung seit Börsenstart sei es in den Aktien aber Zeit für eine Pause./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 20:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 04:00 / GMT

