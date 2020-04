Barclays senkt Texas Instruments auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Texas Instruments von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 105 US-Dollar gesenkt. Die Ausrichtung des Halbleiterkonzerns auf Industrieunternehmen und den gebeutelten Autosektor berge nun in der Corona-Krise ein größeres geschäftliches Risiko als bei Chipherstellern, die auf weniger krisenanfällige Absatzbranchen orientiert seien, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.