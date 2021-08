Barclays senkt Tui auf 'Underweight' - Ziel runter auf 250 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 300 auf 250 Pence gesenkt. Die Urlaubs-Hochsaison laufe langsam aus und die komplizierten Reiseeinschränkungen hätten für Unsicherheit gesorgt, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Liquiditätssorgen bei Tui hätten zwar etwas nachgelassen. In der Reisebranche bevorzuge er angesichts der guten Kapitalausstattung sowie der Wachstumsaussichten aber die britische Billigfluggesellschaft Jet 2./gl/tih

