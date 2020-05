Barclays senkt Ziel für A.P. Moller-Maersk - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 6300 auf 6100 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach wie vor habe er Bedenken hinsichtlich der nachhaltigen Rendite auf das investierte Kapital, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sei weiterhin ausschlaggebend für Bewertung und Einstufung der Reederei-Aktie. Die Container-Schifffahrt zeige aber in der aktuellen Abschwungphase eine bemerkenswerte Kapazitäts- und Preisdisziplin./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 04:00 / GMT

