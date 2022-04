Barclays senkt Ziel für AB Inbev auf 72 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal von 83 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er verspreche sich von dem Brauereikonzern ein anständiges Quartal, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des höheren Inflationsdrucks senkte er aber seine diesjährige Erwartung an den Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda)./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 10:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.