Barclays senkt Ziel für Airbus auf 147 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 155 auf 147 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Flugzeugbauers in den Jahren 2020 und 2021. Die Produktion von Flugzeugen des Typs A320 nehme nur langsam an Fahrt auf, so dass sich das von ihr erhoffte höhere Liquiditätswachstum (Free Cashflow) erst etwas später einstellen dürfte./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 13:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.