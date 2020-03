Barclays senkt Ziel für Airbus auf 69 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 144 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der erwartet substanziellen Produktionsrückgänge in den kommenden Jahren habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für den Luftfahrtkonzern der Jahre 2020 bis 2022 deutlich reduziert, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kerner rechnet für den Zeitraum 2020 bis 2023 mit bis zu 30 Prozent weniger Flugzeugauslieferungen wegen der Folgen der Corona-Krise als bisher von ihr erwartet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 23:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.