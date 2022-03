Barclays senkt Ziel für Auto1 auf 25 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Absatzzahlen der Tochter Autohero seien nicht hilfreich für den Online-Autohändler, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es gute Gründe für diese leichte Schwäche im ersten Quartal und es ändere sich nichts an seiner Einschätzung, dass langfristig eine echte Nachfrage nach diesem Produkt besteht./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.