Barclays senkt Ziel für BASF auf 56 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für BASF von 66 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnprognosen für europäische Chemieunternehmen nach den jüngsten Branchenaussagen um durchschnittlich 12 Prozent. Themen, die den Sektor nach der Covid-19-Krise prägen dürften, seien unter anderem niedrige Ölpreise oder auch ein geringerer Chemiebedarf, tiefe Zinsen sowie Aktionen gegen den Klimawandel. Unter den von ihm beobachteten Chemiewerten dürfte BASF von der aktuellen Krise am stärksten getroffen werden./ajx/ck

