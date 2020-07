Barclays senkt Ziel für Daimler auf 45 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen von 52 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Autokonzern habe eindrucksvolle Kennziffern vorgelegt und einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch hätten die Stuttgarter in puncto Profitabilität und Cashflow weiterhin mit starkem Gegenwind zu kämpfen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 08:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 08:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.