Barclays senkt Ziel für Diageo auf 4700 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 4800 auf 4700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäftstrends sähen weiterhin gut aus, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Spirituosenhersteller bleibe für die langfristige Entwicklung optimistisch, habe aber auf den zunehmenden Inflationsdruck vor allem in Europa und Afrika hingewiesen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.